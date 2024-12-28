Сервис Flightradar24 восстановил детальный маршрут упавшего в Казахстане самолета 3 28.12.2024, 12:56

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Установлено точное время, когда начались проблемы с управляемостью.

Детальная траекторию полета Embraer E190AR Azerbaijan Airlines, который в среду потерпел крушение в Казахстане, показывает, что при попытке посадки в Грозном он пролетал над Урус-Мартаном, где в среду видели украинский дрон. Кроме того, данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что проблемы с управляемостью самолета возникли еще до того, как он пролетел Грозный, пишет «Агентство».

Специалисты Flightradar24 рассчитали маршрут движения самолета над Чечней и Дагестаном благодаря информации о курсе самолета и скорости полета, говорится в блоге сервиса. Информацию о местоположении в этот период лайнер не передавал.

Из восстановленного маршрута следует, что в 8.13 по московскому времени (первая точка восстановленной траектории) лайнер летел над Чечней. В 8.15 он достиг аэропорта Грозного. На подлете к чеченской столице лайнер сделал петлю рядом с городом Урус-Мартан. Утром в среду здесь был заснят полетавший беспилотник, который люди пытались сбить из ружей. Видео с БПЛА опубликовал чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO. Геолокацию этого видео подтвердил журналист «Радио Свобода» Марк Крутов. Точное время, когда было снято это видео, неизвестно.

В 8.25 самолет пролетел Грозный и направился на восток, в сторону Кизляра. В 8.37 на подлете к Кизляру он резко повернул в сторону от города, к Каспийскому морю. После этого по неровной траектории он последовал к Актау. Данные о местоположении лайнер стал передавать уже над морем, в 9.07.

На восстановленной части маршрута не видно попытки экипажа долететь до Махачкалы. О том, что самолет был направлен в этот город, утром в среду сообщала пресс-служба аэропорта Грозный.

Уже в начале восстановленной части маршрута, в 8.13, у самолета колебалась высота, скорость и вертикальная скорость, следует из данных Flightradar24. «Самолет не мог поддерживать постоянную высоту и скорость в течение как минимум 75 минут», — говорится в исследовании сервиса. Это может свидетельствовать о том, что у самолета возникли проблемы с управлением до того, как он пролетел Грозный.

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