закрыть
28 декабря 2024, суббота, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сервис Flightradar24 восстановил детальный маршрут упавшего в Казахстане самолета

3
  • 28.12.2024, 12:56
  • 3,232
Сервис Flightradar24 восстановил детальный маршрут упавшего в Казахстане самолета

Установлено точное время, когда начались проблемы с управляемостью.

Детальная траекторию полета Embraer E190AR Azerbaijan Airlines, который в среду потерпел крушение в Казахстане, показывает, что при попытке посадки в Грозном он пролетал над Урус-Мартаном, где в среду видели украинский дрон. Кроме того, данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что проблемы с управляемостью самолета возникли еще до того, как он пролетел Грозный, пишет «Агентство».

Специалисты Flightradar24 рассчитали маршрут движения самолета над Чечней и Дагестаном благодаря информации о курсе самолета и скорости полета, говорится в блоге сервиса. Информацию о местоположении в этот период лайнер не передавал.

Из восстановленного маршрута следует, что в 8.13 по московскому времени (первая точка восстановленной траектории) лайнер летел над Чечней. В 8.15 он достиг аэропорта Грозного. На подлете к чеченской столице лайнер сделал петлю рядом с городом Урус-Мартан. Утром в среду здесь был заснят полетавший беспилотник, который люди пытались сбить из ружей. Видео с БПЛА опубликовал чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO. Геолокацию этого видео подтвердил журналист «Радио Свобода» Марк Крутов. Точное время, когда было снято это видео, неизвестно.

В 8.25 самолет пролетел Грозный и направился на восток, в сторону Кизляра. В 8.37 на подлете к Кизляру он резко повернул в сторону от города, к Каспийскому морю. После этого по неровной траектории он последовал к Актау. Данные о местоположении лайнер стал передавать уже над морем, в 9.07.

На восстановленной части маршрута не видно попытки экипажа долететь до Махачкалы. О том, что самолет был направлен в этот город, утром в среду сообщала пресс-служба аэропорта Грозный.

Уже в начале восстановленной части маршрута, в 8.13, у самолета колебалась высота, скорость и вертикальная скорость, следует из данных Flightradar24. «Самолет не мог поддерживать постоянную высоту и скорость в течение как минимум 75 минут», — говорится в исследовании сервиса. Это может свидетельствовать о том, что у самолета возникли проблемы с управлением до того, как он пролетел Грозный.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип