Еще одна авиакомпания отменила рейсы в Россию 1 28.12.2024, 15:39

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Полеты по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад остановлены.

Авиакомпания «Туркменистан» объявила об отмене регулярных рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Полеты приостановлены на месяц, говорится на сайте перевозчика.

«Авиакомпания «Туркменистан» сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30 декабря 2024 по 31 января 2025 отменены», — заявил перевозчик.

Причины такого решения не называются. Авиакомпания выполняла рейсы в Москву два раза в неделю.

Напомним, ранее о приостановке рейсов в направлении российских городов сообщили казахстанская авиакомпания Qazaq Air, арабская Flydubai, израильская El Al, азербайджанская Azerbaijan Airlines, чей самолет разбился в казахстанском Актау.

Белорусская «Белавиа» свои рейсы в РФ не отменяла.

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