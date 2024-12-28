Еще одна авиакомпания отменила рейсы в Россию

Еще одна авиакомпания отменила рейсы в Россию1
- 28.12.2024, 15:39
- 2,136
Полеты по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад остановлены.
Авиакомпания «Туркменистан» объявила об отмене регулярных рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Полеты приостановлены на месяц, говорится на сайте перевозчика.
«Авиакомпания «Туркменистан» сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30 декабря 2024 по 31 января 2025 отменены», — заявил перевозчик.
Причины такого решения не называются. Авиакомпания выполняла рейсы в Москву два раза в неделю.
Напомним, ранее о приостановке рейсов в направлении российских городов сообщили казахстанская авиакомпания Qazaq Air, арабская Flydubai, израильская El Al, азербайджанская Azerbaijan Airlines, чей самолет разбился в казахстанском Актау.
Белорусская «Белавиа» свои рейсы в РФ не отменяла.