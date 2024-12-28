Путин извинился перед Алиевым за крушение лайнера Azerbaijan Airlines 10 28.12.2024, 15:56

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Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Правитель России Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе российской стороны, сообщает Кремль.

Стороны подробно обсудили вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», – говорится в сообщении.

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