Крушение самолета в Южной Корее: погибла почти сотня людей

Крушение самолета в Южной Корее: погибла почти сотня людей3
- 29.12.2024, 8:39
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Лайнер врезался в стену при посадке.
В воскресенье, 29 декабря, в международном аэропорту Муан в Южной Кореи разбился самолет. Авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посалочной полосы и потерпел крушение, есть погибшие.
Об этом сообщает Reuters.
Авария произошла, когда самолет Boeing авиакомпании Jeju Air, на борту которого находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда, приземлялся в аэропорту на юге страны. На опубликованных в сети кадрах видно, как двухмоторный самолет скользит по взлетно-посадочной полосе без видимых шасси, а затем врезается в стену, вызвав взрыв, обломки и огонь. Что именно послужило аварии, официальной информации пока нет.
По данным агентства Yonhap, в результате катастрофы погибло минимум 28 человек. Двое живы. Что с остальными, пока неизвестно.
Представитель аэропорта сообщил Reuters, что власти работают над спасением людей, которые находятся в хвостовой части самолета. Тем временем исполняющий обязанности президента страны Чхве Сон Мок приказал провести всеобъемлющие спасательные работы.
Обновлено в 07:20
Издание Yonhap пишет, что все люди на борту, за исключением двух спасенных, вероятно погибли в авиакатастрофе.
В то же время это же СМИ сообщает, что по подтвержденным данным, пока известно о 85 жертвах.
Обновлено в 08:29
Yonhap ссылаясь на пожарных пишет, что число погибших в авиакатастрофе выросло до 96.