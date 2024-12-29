Крушение самолета в Южной Корее: погибла почти сотня людей 3 29.12.2024, 8:39

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Лайнер врезался в стену при посадке.

В воскресенье, 29 декабря, в международном аэропорту Муан в Южной Кореи разбился самолет. Авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посалочной полосы и потерпел крушение, есть погибшие.

Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла, когда самолет Boeing авиакомпании Jeju Air, на борту которого находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда, приземлялся в аэропорту на юге страны. На опубликованных в сети кадрах видно, как двухмоторный самолет скользит по взлетно-посадочной полосе без видимых шасси, а затем врезается в стену, вызвав взрыв, обломки и огонь. Что именно послужило аварии, официальной информации пока нет.

По данным агентства Yonhap, в результате катастрофы погибло минимум 28 человек. Двое живы. Что с остальными, пока неизвестно.

Представитель аэропорта сообщил Reuters, что власти работают над спасением людей, которые находятся в хвостовой части самолета. Тем временем исполняющий обязанности президента страны Чхве Сон Мок приказал провести всеобъемлющие спасательные работы.

Обновлено в 07:20

Издание Yonhap пишет, что все люди на борту, за исключением двух спасенных, вероятно погибли в авиакатастрофе.

В то же время это же СМИ сообщает, что по подтвержденным данным, пока известно о 85 жертвах.

Обновлено в 08:29

Yonhap ссылаясь на пожарных пишет, что число погибших в авиакатастрофе выросло до 96.

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