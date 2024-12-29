Зурабишвили: С собой я забираю легитимность, флаг и доверие 7 29.12.2024, 11:21

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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии заявила, что добровольно покинет резиденцию.

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец. Тем временем Михаил Кавелашвили в парламенте принял присягу.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Зурабишвили вышла к участникам акции, которые собрались возле президентского дворца Орбелиани.

«Я хочу сказать вам и сдать отчет вам - 6 лет назад я приняла присягу на Конституции, но еще больше в верности стране и верности вам, поэтому я сегодня здесь и эта лояльность не изменится в любом случае, нахожусь ли я во дворце или вне дворца. Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие», - сказала она.

По ее словам, инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили - «пародия».

Тем временем в парламенте Грузии пришла инаугурация избранного избирательной коллегией президента Михаила Кавелашвили. Он принял соответствующую присягу. При этом на инаугурацию не были приглашены представители европейских стран и США.

По Конституции Грузии обязанности Зурабишвили должны были закончиться после присяги нового президента. Однако сама Зурабишвили и оппозиционные политики не признают Кавелашвили шестым президентом Грузии.

Грузинская оппозиция выразила готовность физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонели, а в правящей партии «Грузинская мечта» пригрозили Зурабишвили тюрьмой, если она откажется покидать пост или попытается распустить парламент.

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