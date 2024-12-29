Россиянин «засветил» свои позиции и позволил ВСУ обезвредить пехоту 29.12.2024, 19:38

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Неудачный штурм россиян закончился уничтожением их укреплений.

В ходе недавней атаки армии РФ на одном из направлений один из оккупантов выдал точное место вражеских позиций и позволил обезвредить пехоту. Об этом сообщается в публикации 225 ОШБ.

Отмечается, что за счет усиленных батарей и тактики «карусель» украинские пилоты часами ищут лучшие цели и наносят точные удары по вражеским позициям.

«Была попытка атаковать наши позиции разбитой группой пехоты. Проследив за уцелевшим, удалось обнаружить и уничтожить их позицию», — говорится в публикации.

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