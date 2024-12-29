закрыть
29 декабря 2024, воскресенье, 20:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянин «засветил» свои позиции и позволил ВСУ обезвредить пехоту

  • 29.12.2024, 19:38
  • 2,094
Россиянин «засветил» свои позиции и позволил ВСУ обезвредить пехоту

Неудачный штурм россиян закончился уничтожением их укреплений.

В ходе недавней атаки армии РФ на одном из направлений один из оккупантов выдал точное место вражеских позиций и позволил обезвредить пехоту. Об этом сообщается в публикации 225 ОШБ.

Отмечается, что за счет усиленных батарей и тактики «карусель» украинские пилоты часами ищут лучшие цели и наносят точные удары по вражеским позициям.

«Была попытка атаковать наши позиции разбитой группой пехоты. Проследив за уцелевшим, удалось обнаружить и уничтожить их позицию», — говорится в публикации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип