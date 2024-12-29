Украинская разведка провела дерзкую операцию на оккупированной части Донбасса 29.12.2024, 22:42

1,218

Уничтожены телекоммуникационное оборудование и объекты логистики россиян.

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили объекты российского оператора связи «Феникс». Также повреждены и разрушены несколько объектов логистики в России.

Об этом сообщает украинская разведка.

Там уточняют, что на временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи «Феникс», который используют российские захватчики.

В то же время, пожар возник на оборудовании для сотовой связи на территории Ленинградской области РФ и поплавил его.

Также огонь разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области.

«Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии – важный процесс, который не прекращается», – резюмировали в ГУР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com