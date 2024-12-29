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Украинская разведка провела дерзкую операцию на оккупированной части Донбасса

  • 29.12.2024, 22:42
  • 1,218
Украинская разведка провела дерзкую операцию на оккупированной части Донбасса

Уничтожены телекоммуникационное оборудование и объекты логистики россиян.

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили объекты российского оператора связи «Феникс». Также повреждены и разрушены несколько объектов логистики в России.

Об этом сообщает украинская разведка.

Там уточняют, что на временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи «Феникс», который используют российские захватчики.

В то же время, пожар возник на оборудовании для сотовой связи на территории Ленинградской области РФ и поплавил его.

Также огонь разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области.

«Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии – важный процесс, который не прекращается», – резюмировали в ГУР.

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