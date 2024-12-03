В Новороссийске партизаны навели оружие ВСУ на фрегат «Адмирал Макаров»1
- 3.12.2024, 9:29
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Носитель «Калибров» почти потопили еще в 2022 году.
Фрегату Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» не удалось спрятаться в Новороссийске.
2 декабря агент партизанского движения «Атеш» разведал базу ВМФ РФ, зафиксировав на фото сразу несколько кораблей.
В Telrgram-канале «Атеш» опубликовали фото, напомнив, что атака ВСУ повредила «Адмирал Макаров» еще в октябре 2022 года, но сейчас носитель «Калибров» снова участвует в ракетных обстрелах Украины.
Партизан-очевидец отметил, что вдоль побережья расставлены крупнокалиберные пулеметы для уничтожения БПЛА.
С причалов Новороссийска на «Адмирал Макаров» загрузили множество боеприпасов, что говорит о подготовке новых обстрелов территории Украины.
В «Атеш» заявили, что вся собранная информация передана ВСУ.