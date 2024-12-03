«Денег нет, но вы учитесь» Андрей Окунь

3.12.2024, 10:29

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Попытка хорошая, но Лукашенко все равно комичнее.

Президент должен быть ближе к народу, поэтому накануне Путин продемонстрировал, что разбирается в МЭМАХ. Во время IV Конгресса молодых ученых один из участников упомянул научную сессию «Деньги есть, но вы учитесь».

Когда Путин это услышал, то с улыбкой отметил: «Дмитрий Анатольевич как раз сейчас подойдет».

Ну вы поняли, да, уловили отсылочку? Попытка хорошая, но Лукашенко все равно комичнее. Да и к тому же денег-то на самом деле нет. Я имею в виду, на учебу денег нет, а на войну, конечно, есть.

За день до демонстрации своего чувства юмора Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год. Военные расходы побили рекорд и составят 13,5 триллиона рублей. На войну путинский режим потратит больше, чем на образование, здравоохранение и социальную политику вместе взятые.

Относительно 2023 года военный бюджет увеличился вдвое (с 6,8 трлн). Тогда как в довоенном 2021 году Россия и вовсе тратила на оборону 3,5 трлн. А ведь правительство обещало в 2025 году резко снизить военные расходы до 8,5 трлн., но не срослось.

Еще не забываем про Росгвардию, спецслужбы и полицию, которые съедят дополнительные 3,5 трлн. Итого: армия вместе с силовиками съедят почти 17 трлн. рублей или 40% федерального бюджета.

За последние три года Россия сильно изменилась. В стране теперь деньги есть только в одной сфере. И благодаря чуткой заботе нацлидера учиться в стране в принципе не надо. Можно просто уходить на войну. Поэтому другая фраза прозвучит куда точнее:

«Деньги есть, зачем учиться?»

Андрей Окунь, «Телеграм»

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