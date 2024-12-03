ВСУ уничтожили российский плацдарм и вернули контроль над правым берегом реки Оскол 3.12.2024, 11:11

Оккупантов отбросили за реку.

На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду. В то же время, украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма.

«В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника.

В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги», - отмечают в Генштабе.

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