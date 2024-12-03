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В школах хотят еще больше информации о родителях

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  • 3.12.2024, 11:34
  • 4,962
В школах хотят еще больше информации о родителях
иллюстративное фото

Минобразования вводит новшество.

Место работы родителей будет указываться в классных журналах школ Беларуси. Это следует из постановления Министерства образования №166 от 21 ноября 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Отмечается, что данное постановление вносит соответствующее изменения в раздел 28 классных журналов, который называется «Общие сведения об учениках». Ранее в названном разделе указывались фамилия, имя, отчество ученика, дата его рождения, номер личной карточки. Кроме того, прописывались ФИО, место жительства, а также телефон его законных представителей.

Из документа следует, что формулировка «законные представители» будет заменена на слово «родители». Также говорится, что будет указываться род занятий, место работы родителей ученика. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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