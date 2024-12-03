«Дорога смерти» в Курской области становится все опаснее для российских войск 3.12.2024, 11:48

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ВСУ устроили непроходимую ловушку для вражеской техники.

В середине октября ВСУ превратили небольшой участок асфальта в Курской области на западе России в «дорогу смерти». Несмотря на значительный промежуток времени, ничего не изменилось - оккупанты продолжают идти по этому пути, теряя жизни и технику.

Как пишет Forbes, дорога мимо Зеленого Шляха «стала ловушкой для российских войск». Недавно на ней уничтожили по меньшей мере 10 военных машин, которые теперь стоят там рядом со старой сожженной техникой.

Украинский 225 десантно-штурмовой батальон опубликовал свежее видео с этого направления. Военные отметили: «Поля заминированы, дорога обстреляна нашей артиллерией, каждое движение тщательно отслеживается».

Как известно, правитель РФ Владимир Путин дал своим войскам время до февраля, чтобы вернуть территории Курщины, которые сейчас находятся под контролем Сил обороны.

«Но российская техника из квартета морских и воздушно-десантных бригад и полков продолжает атаковать по той же дороге возле Зеленого Шляха, крошечного хутора на западном краю выступа. А украинцы продолжают выбивать их минами, беспилотниками и артиллерией. Российские нападения в октябре в основном проходили с участием боевых машин пехоты БТР-82 из партии не менее 40 16-тонных восьмиколесных машин, которые Кремль только что доставил на линию фронта», - отмечает издание.

Однако сейчас, похоже, БТР-82 заканчиваются. Судя по дымящимся обломкам вдоль «дороги смерти», в последнее время там уничтожаются БМП и БМД, бронированные тягачи МТ-ЛБ и бронированные грузовики «Буран». Вероятно, россиянам придется идти в бой на любой технике, которую их промышленность сможет быстро поставить.

«Я думаю, что мы увидим много новых транспортных средств во время будущих штурмов», - пишет оператор БПЛА Kriegsforscher, который участвует в боях на Курщине.

По его словам, речь идет о как минимум двух типах бронированных грузовиков: 14-тонный Typhoon-VDV и восьмитонный «Тигр». Обе модели сравнительно просты в изготовлении, но ни одна не может сравниться с 21-тонной БМП-3 по уровню бронезащиты и проходимости.

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