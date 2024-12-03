Ярого ябатьку судят за распространении нацизма 2 3.12.2024, 12:52

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Он называл себя сторонником Лукашенко.

В Орше местного блогера Дмитрия Беляшова, сторонника Лукашенко, судят по двум административным статьям, в том числе о распространении нацизма. Об этом стало известно из расписания суда, обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Процесс по делу пройдет 3 декабря в суде Оршанского района и Орши. Дмитрия Беляшова судят по двум статьям КоАП:

ч. 1 ст. 19.10 (Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики);

ч. 1 ст. 24.23 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По данным канала, Дмитрий Беляшов — 35-летний дизайнер сайтов, SEO-специалист, а также блогер. На своих страницах в соцсетях он выражал симпатии правлению Лукашенко и высмеивал сторонников перемен. В роликах он неоднократно был на разных провластных мероприятиях.

«Я — пособник „кровавого режима“ Лукашенко! И знаете, горжусь этим», — утверждает мужчина в своем YouTube-канале.

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