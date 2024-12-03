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CNN: В Курской области боевые действия между ВСУ и РФ достигли пика

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  • 3.12.2024, 14:00
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CNN: В Курской области боевые действия между ВСУ и РФ достигли пика

Российское командование посылает на штурм группы, из которых никто не выживает.

В Курской области РФ постоянные столкновения на линии фронта достигают своей пиковой интенсивности. Украинские силы обороны сражаются за контроль над частью региона, отражая беспрерывные массированные атаки россиян, пишут корреспонденты CNN.

Журналисты известного американского телеканала со ссылкой на командира 225-го ДШБ ВСУ (фамилия не указывается) говорят, что складывается впечатление, якобы «у россиян неограниченное количество людей».

«Российское командование посылает группы, из которых практически никто не выживает. На следующие сутки ВС РФ выдвигают новые группы, и уже эти солдаты, кажется, даже не знают, что произошло с предыдущими», - утверждается в материале.

ВСУ в Курской области сталкиваются с десантниками ВС РФ, а также «кадыровцами» и африканскими наемниками.

Что касается военных из КНДР, то источник CNN утверждает: с ними он пока не схлестывался в боях.

Также отмечается, что украинские военные, действующие под Курском, уверены в своих возможностях удерживать занимаемые позиции, но в то же время признают и сложности, с которыми им приходится регулярно сталкиваться.

Тот же украинский комбат отмечает, что Запад должен выполнить свои обещания, данные в 1994 году в рамках Будапештского меморандума.

«Вы забрали наше ядерное оружие? Вы обещали нам защиту. Соблюдайте свое слово!» - призывает он.

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