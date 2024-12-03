Россия бросает на штурмы бывших зэчек 3 3.12.2024, 17:14

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Российские тюрьмы «почти пустые».

Российские оккупанты стягивают резервы для активизации боевых действий на Кураховском, Времовском и Покровском направлениях. К штурмам привлекают и женщин, которые ранее отбывали наказание в российских тюрьмах.

Об этом во вторник, 3 декабря, в эфире телемарафона «Єдині новини» рассказал представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин, пишет New Voice.

По его словам, РФ перебрасывает резервы с других направлений, в частности стратегические, которые накапливали в течение года. Их используют для захвата территорий на указанных направлениях.

«Безлимита возможностей у армии РФ, конечно, нет, а резервы он подтягивает, в том числе бронированную технику, личный состав для поддержки штурмовых действий. Должен сообщить, что были замечены в рядах российских войск также и свежемобилизованные, и бывшие заключенные», — отметил Волошин.

Кроме того, украинские военные заметили, что в штурмовых действиях привлечены женщины в российской армии — бывшие осужденные из отрядов «Шторм».

Волошин также добавил, что российские тюрьмы «почти пустые» из-за массовой мобилизации осужденных для войны против Украины.

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