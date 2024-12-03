НАТО: В Беларуси не было долгосрочного размещения российского ЯО 4 3.12.2024, 18:00

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Раскрыт блеф Лукашенко.

В НАТО считают, что в Беларуси не было долгосрочного размещения российского ядерного оружия. Об этом высокопоставленный чиновник заявил на саммите министров иностранных дел стран Альянса, заметило «Еврорадио».

«Во-первых, мы не считаем, что в Беларуси происходило долгосрочное размещение российского ядерного оружия или иное такое размещение, о котором нам известно. Это не означает, что не было краткосрочного развертывания, которое происходило в прошлом или может произойти в будущем, но это действительно перформативные, а не стратегические сигнальные компоненты», — подчеркнул представитель НАТО.

По его мнению, заявления о ядерном оружии в Беларуси — это «часть бряцания ядерным оружием Путина, которым он постоянно пытается ослабить поддержку союзников Украине, усилить давление».

Также представитель НАТО отметил, что в ядерной политике России не произошло никаких ответных изменений в течение нескольких последних недель.

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