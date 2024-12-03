ВСУ уничтожили четыре танка и шесть БМП РФ под Курахово 3.12.2024, 21:41

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ВСУ успешно отбили атаку российских войск в Максимовке под Курахово, уничтожив несколько единиц вражеской техники с помощью FPV-дронов.

Об этом в телеграмм-канале сообщили бойцы 130-го отдельного батальона территориальной обороны Украины.

Как отмечается, противник, состоявший из четырех танков, включая Т-80БВМ с минным тралом, и шести боевых машин пехоты, пытался окружить украинские позиции.

На подходах к населенному пункту разведывательный взвод «Котики» обнаружил колонну и нанес удар с помощью FPV-дронов. В результате атаки уничтожены два танка Т-80БВМ с защитными надстройками, две боевые машины, включая МТ-ЛБ, а также ликвидирован десант противника.

Ключевую роль в уничтожении вражеской техники сыграли беспилотники «НАТАХА», которые имеют следующие характеристики:

полезная нагрузка — до 1,5 кг;

время развертывания — до 2 минут;

дальность управления — до 13 км;

боевой радиус полета — до 7 км;

крейсерская скорость — 80 км/ч.

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