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Forbes: ВСУ разбили элиту морпехов РФ

  • 30.12.2024, 9:27
  • 2,998
Forbes: ВСУ разбили элиту морпехов РФ

Огромные потери россиян в Курской области.

Одна российская бригада морской пехоты РФ, вероятно, была уничтожена в Курске, а вторая понесла большие потери. Как итог оккупанты из 810-й бригады морпехов ВС РФ выведены с поля боя для восстановления.

Спустя четыре месяца непрекращающихся боев МО РФ приняло решение отозвать с поля боя подразделения 810-й бригады для отдыха и восстановления, информирует ресурс Forbes.

В бригаде было до 2500 оккупантов, которые были переброшены на Курщину вместе с морпехами из 155-й бригады. Сейчас бригада отдыхает в Плехово, которое отбили у ВСУ еще в самом начале декабря.

Один из Z-блогеров написал о том, что это всего лишь временная ротация, но у оккупантов будет время, чтобы немного передохнуть.

Российские военкоры дали понять, что это не бегство и не отступление, просто 810-я бригада была ударной группой на Курщине, а теперь им необходим отдых.

Относительно 155-й бригады, за три года войны ее уже не один раз полностью уничтожали, потому ей приходилось восстанавливаться с нуля.

Большие потери понесла и 810-я бригада. Для боев в Погребках бригада выделили два батальона, однако почти все они отправились к Кобзону в ходе боев с ВСУ.

Не стоит забывать и недавний обстрел ВСУ командного пункта 810-й бригады во Льгове. При этом российские военкоры пишут, что это событие не имеет никакого отношения к тому, что в МО РФ приняли решение отозвать 810-ю бригаду с линии фронта.

Даже Z-военкоры признали, что Плехово не самое идеальное место для отдыха и ротации, так как населенный пункт находится в зоне поражения артиллерии ВСУ.

Бои за Курщину обходятся Кремлю дорого. Даже имея большое преимущество в живой силе, армии Путина за четыре месяца боев удалось вернуть под контроль Кремля до 25% ранее утраченной территории.

Пока ни один аналитики не может сказать точное количество потерь в рядах ВС РФ и ВС КНДР за время боев на Курщине. По словам президента Украины, армия Кима уже потеряла 25% своей армии.

Учитывая, что армия Кима переняла тактику РФ - «мясные штурмы», то, скорее всего, и ВС РФ потеряли на поле боя минимум 25% своей армии.

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