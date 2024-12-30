Следователи подали запрос на арест экс-президента Южной Кореи 30.12.2024, 11:10

Юн Сок Ёль

Он трижды проигнорировал вызовы на допрос.

Следователи Южной Кореи обратились в суд с запросом на арест бывшего президента Юн Сок Ёля по делу о кратковременном введении им военного положения.

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap News.

Группа следователей, в состав которой входят представители Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного подразделения министерства обороны, отметила, что пошла на этот шаг из-за отказа Юна явиться на три предварительных вызова на допрос. запрос на ордер подан в Западный окружной суд Сеула в ночь на воскресенье.

Следователи обвиняют Юна в том, что он якобы возглавил мятеж и злоупотреблял своими полномочиями, объявив военное положение 3 декабря. По их словам, Юн отдал приказ ввести войска в Национальную ассамблею, чтобы помешать законодателям проголосовать за указ.

Сам Юн Сок Ёль отверг все обвинения, назвав объявление военного положения «актом управления», целью которого было предостеречь оппозиционную партию от «злоупотребления законодательной властью».

Адвокат бывшего президента Юн Гап Гун пообещал оспорить действия следствия.

«Это запрос ведомства, не имеющего полномочий расследовать обвинения в мятеже», – заявил Гун журналистам Yonhap, добавив принять «формальные меры» в ответ.

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