Бойцы ГУР атаковали штаб россиян в Запорожской области
- 30.12.2024, 11:52
Ликвидированы шесть оккупантов.
Бойцы ГУР совместно с оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» обнаружили и поразили штаб российских оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом говорится в сообщении ГУР в понедельник, 30 декабря.
По объекту нанесли ракетный удар, в результате чего штаб россиян был уничтожен. По данным ГУР, ликвидированы шесть оккупантов, еще трое — получили ранения.
На опубликованных украинскими разведчиками кадрах видно поражение здания. В ГУР не уточнили, когда был осуществлен удар.