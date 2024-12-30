Бойцы ГУР атаковали штаб россиян в Запорожской области 30.12.2024, 11:52

Ликвидированы шесть оккупантов.

Бойцы ГУР совместно с оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» обнаружили и поразили штаб российских оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении ГУР в понедельник, 30 декабря.

По объекту нанесли ракетный удар, в результате чего штаб россиян был уничтожен. По данным ГУР, ликвидированы шесть оккупантов, еще трое — получили ранения.

На опубликованных украинскими разведчиками кадрах видно поражение здания. В ГУР не уточнили, когда был осуществлен удар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com