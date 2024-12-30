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Бойцы ГУР атаковали штаб россиян в Запорожской области

  • 30.12.2024, 11:52
Бойцы ГУР атаковали штаб россиян в Запорожской области

Ликвидированы шесть оккупантов.

Бойцы ГУР совместно с оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» обнаружили и поразили штаб российских оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении ГУР в понедельник, 30 декабря.

По объекту нанесли ракетный удар, в результате чего штаб россиян был уничтожен. По данным ГУР, ликвидированы шесть оккупантов, еще трое — получили ранения.

На опубликованных украинскими разведчиками кадрах видно поражение здания. В ГУР не уточнили, когда был осуществлен удар.

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