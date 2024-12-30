закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве задержали экс-министра обороны Армении

2
  • 30.12.2024, 17:04
  • 3,536
В Москве задержали экс-министра обороны Армении
Аршак Карапетян

Пашинян называл его одним из виновников потери Нагорного Карабаха.

В Москве задержали бывшего главу Министерства обороны Армении. Об этом сообщает телеграм-канал «Sota».

По информации СМИ, речь идет о задержании Аршака Карапетяна якобы по просьбе армянских правоохранителей. Это произошло на улице Тверской в Москве.

Известно, что Карапетяна, занимавшего должность министра обороны Армении три месяца в 2021 году, объявили на родине в розыск по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Злоупотребление властью».

В частности, армянский премьер Никол Пашинян называл Карапетяна одним из виновников потери Нагорного Карабаха.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип