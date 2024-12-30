В Москве задержали экс-министра обороны Армении 2 30.12.2024, 17:04

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Аршак Карапетян

Пашинян называл его одним из виновников потери Нагорного Карабаха.

В Москве задержали бывшего главу Министерства обороны Армении. Об этом сообщает телеграм-канал «Sota».

По информации СМИ, речь идет о задержании Аршака Карапетяна якобы по просьбе армянских правоохранителей. Это произошло на улице Тверской в Москве.

Известно, что Карапетяна, занимавшего должность министра обороны Армении три месяца в 2021 году, объявили на родине в розыск по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Злоупотребление властью».

В частности, армянский премьер Никол Пашинян называл Карапетяна одним из виновников потери Нагорного Карабаха.

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