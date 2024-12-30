Сырский рассказал о рекордных потерях армии РФ

Сырский рассказал о рекордных потерях армии РФ3
- 30.12.2024, 17:48
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Россияне ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными.
Россияне продолжают непрерывные мясные штурмы в Донецкой области, неся рекордные потери. За последнюю неделю враг ежедневно теряет около 1700 единиц живой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.
«Работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области. Эти направления остаются самыми горячими. Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а в целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч», - заявил Сырский.
По словам главнокомандующего ВСУ, с командирами подразделений были проработаны меры для:
▪ повышения эффективности огневого поражения противника;
▪ надежного удержания рубежей и позиций;
▪ обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов;
▪ усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.
В том же числе, как отметил Сырский, внимание было уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных.
«Наша цель на этом направлении - максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки», - добавил он.