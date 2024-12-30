Сырский рассказал о рекордных потерях армии РФ 3 30.12.2024, 17:48

2,220

Россияне ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными.

Россияне продолжают непрерывные мясные штурмы в Донецкой области, неся рекордные потери. За последнюю неделю враг ежедневно теряет около 1700 единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области. Эти направления остаются самыми горячими. Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а в целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч», - заявил Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, с командирами подразделений были проработаны меры для:

▪ повышения эффективности огневого поражения противника;

▪ надежного удержания рубежей и позиций;

▪ обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов;

▪ усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.

В том же числе, как отметил Сырский, внимание было уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных.

«Наша цель на этом направлении - максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com