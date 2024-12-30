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Сырский рассказал о рекордных потерях армии РФ

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  • 30.12.2024, 17:48
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Сырский рассказал о рекордных потерях армии РФ

Россияне ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными.

Россияне продолжают непрерывные мясные штурмы в Донецкой области, неся рекордные потери. За последнюю неделю враг ежедневно теряет около 1700 единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области. Эти направления остаются самыми горячими. Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а в целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч», - заявил Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, с командирами подразделений были проработаны меры для:

▪ повышения эффективности огневого поражения противника;

▪ надежного удержания рубежей и позиций;

▪ обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов;

▪ усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.

В том же числе, как отметил Сырский, внимание было уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных.

«Наша цель на этом направлении - максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки», - добавил он.

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