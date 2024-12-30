Украина и РФ провели обмен военнопленными
- 30.12.2024, 18:45
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189 украинцев вернулись домой.
Накануне Нового года Украина освободила из российского плена 189 защитников.
Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
«Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой», - прокомментировал он.
Среди освобожденных военных есть защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. По данным Зеленского, это нацгвардейцы, в том числе «азовцы», пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.
«Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось их вернуть. Сегодня еще 189 семей счастливы», - констатировал глава государства.
«Мы работаем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую. Это наша цель. Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в том числе ОАЭ, кто помогает нам в этом», - подчеркнул Зеленский.