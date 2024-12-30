В Курской области прогремели мощные взрывы
- 30.12.2024, 21:35
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Могла быть атакована местная железная дорога.
Жители Курской области, что в России, пожаловались на взрывы в городе Льгов вечером понедельника, 30 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.
Хинштейн традиционно заявил об атаке со стороны Украины.
По его словам, удар был нанесен по городу Льгову. На данный момент информации о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.
«На месте работают аварийные и коммунальные службы», - написал он.
В то же время мониторинговые каналы сообщают, что во Льгове якобы была атакована местная железная дорога.