Момент истины: украинский генерал рассказал, где сейчас идут решающие бои

Момент истины: украинский генерал рассказал, где сейчас идут решающие бои1
- 30.12.2024, 23:24
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Ситуация на фронте в Украине обостряется
В Украине сразу на нескольких направлениях идут ожесточенные бои. Вражеской армии удается продвигаться.
По данным аналитиков Deep State, РФ имеет успех в районе 10 населенных пунктов. В эфире «24 Канала» генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил ситуацию на горячих направлениях.
Бои на горячих точках
Генерал отметил, Покровское и Кураховское направления – стратегические для россиян, ведь там сосредоточены значительные средства врага. Кураховское направление играет важную роль по сдерживанию врага, недопущения окружения украинской группировки в этом секторе, захвата и контроля трассы, что важна для украинской логистики.
- Там идут бои. Переменная ситуация в самом Курахово и отдельных населенных пунктах поблизости, – сказал Маломуж.
Впрочем, Силам обороны Украины удается наносить контрудары и системно уничтожать ресурс врага. К слову, только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 2010 российских солдат.
Благодаря успешным атакам украинских защитников наступательные ресурсы врага уменьшаются. Для масштабных штурмовых атак на Кураховском и Покровском направлении россияне вынуждены снимать солдат с других направлений.
- Сейчас есть проблема потери отдельных населенных пунктов или заход в них врага. Однако вражеская армия не может выполнить задачу Путина по захвату всего Кураховского направления и захода в Покровск, – отметил генерал армии.
По его словам, враг поставил задачу прорваться любым способом, не считая жертвы.
По мнению Маломужа, в данной ситуации ВСУ все же выполняют задачи по удержанию территорий, недопущения стратегических прорывов, о чем враг планировал и мечтал.
К слову, представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов отметил, что Покровский направление сейчас один из самых активных по количеству боестолкновений.