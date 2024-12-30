В Беларуси на год продлили запрет на товары из «недружественных» стран 1 30.12.2024, 23:38

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В их число попала минеральная и газированная вода.

«Правительство» продлило до 31 декабря 2025 года запрет на ввоз и реализацию в Беларуси отдельных видов товаров и на импорт услуг «из недружественных стран». Об этом сообщает пресс-служба «правительства» Беларуси.

В перечень, установленный постановлением, включены отдельные товары, происходящие из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии

«В их числе пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона», — говорится в сообщении.

Постановлением также запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, «из недружественных стран».

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