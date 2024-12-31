Громкие взрывы в Севастополе: город атаковали БПЛА и морские дроны 4 31.12.2024, 9:15

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В районе Казачьей бухты уничтожен российский ЗРК «Тор».

В ночь на 31 декабря в оккупированном Севастополе (Крым) в районе Казачьей бухты раздалась серия мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным канала, в результате атаки беспилотников в бухте возник пожар. Позже в канале сообщили, что в районе Казачьей бухты якобы уничтожен российский ЗРК «Тор». Официального подтверждения от украинского командования не было.

Атака БПЛА на Севастополь

Согласно сообщениям российского паблика «ЧП Севастополь», в 23:47 город якобы атаковали ударные беспилотники. Сообщалось о работе ПВО и сильных взрывах. Меньше чем через 10 минут стали появляться о сообщения о серии мощных взрывов в результате атаке безэкипажных катеров в районе Казачьей бухты.

При этом «глава» оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО якобы уничтожили один морской дрон.

«Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожен 1 БЭК», — заявил он.

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