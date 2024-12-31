Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 морским дроном 31.12.2024, 11:06

Исторический удар был нанесен вблизи мыса Тарханкут.

Сегодня, 31 декабря, украинские воины спецподразделения ГУР МО «Group 13» впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Речь идет о ликвидации вражеского вертолета Ми-8.

Об этом сообщает ГУР.

Уникальная операция состоялась в акватории Черного моря вблизи мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

Отмечается, что украинский морской дрон Magura V5 оснащен ракетами Р-73 «SeeDragon», благодаря которым был поражен российский вертолет.

Также известно, что еще один вертолет оккупантов получил значительные повреждения, но смог вернуться на аэродром базирования.

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