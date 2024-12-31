Украинский спецназ занял деревню в Курской области

Украинский спецназ занял деревню в Курской области1
- 31.12.2024, 13:10
Кроме россиян, село также удерживали солдаты КНДР.
Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций Украины заняли село в Курской области РФ.
Оказалось, что вместе с российскими военными село держали также войска Северной Кореи, сообщили в пресс-службе ССО.
Сообщается, что сначала по вражеским позициям работала артиллерия. После этого спецназовцы зашли в село, отбили его у оккупантов и зачистили в рамках проведения специальных действий в этом районе.
Название села военные не раскрывают.