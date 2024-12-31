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Украинский спецназ занял деревню в Курской области

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  • 31.12.2024, 13:10
Украинский спецназ занял деревню в Курской области

Кроме россиян, село также удерживали солдаты КНДР.

Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций Украины заняли село в Курской области РФ.

Оказалось, что вместе с российскими военными село держали также войска Северной Кореи, сообщили в пресс-службе ССО.

Сообщается, что сначала по вражеским позициям работала артиллерия. После этого спецназовцы зашли в село, отбили его у оккупантов и зачистили в рамках проведения специальных действий в этом районе.

Название села военные не раскрывают.

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