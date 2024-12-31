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ВСУ отбили российский механизированный штурм на Торецком направлении

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  • 31.12.2024, 16:18
ВСУ отбили российский механизированный штурм на Торецком направлении

Уничтожены боевые машины оккупантов.

В Украине на восточном направлении фронта продолжаются активные боевые действия. В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» украинские военные отбили механизированный штурм российской армии на Торецком направлении.

Об этом сообщает ОСГВ «Хортица». Подразделения сил обороны ВСУ уничтожают подавляющие силы противника.

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке. Враги активно наступали в направлении Леонидовки. Там россияне применяли бронетехнику, чтобы продвинуться глубже, но украинские силы отбили атаку. ВСУ уничтожили и повредили 9 боевых бронированных машин противника.

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