Буданов раскрыл подробности уничтожения российского Ми-8 морским дроном
- 31.12.2024, 16:58
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Уникальная операция состоялась в акватории Черного моря.
Операция по уничтожению российского вертолета Ми-8 с помощью морского дрона является исторической.
Об этом рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
По его словам, дроны Magura V5 и ранее несколько раз атаковали вражеские воздушные силы. Однако тогда российская техника все же «дотягивала» до береговой линии, хоть и была подбита.
«Сегодня впервые вертолет был сбит, он упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован. Второй, кстати, так же был подбит. Он смог дотянуть до аэродрома, сесть на вынужденную посадку», - рассказал Буданов.