закрыть
31 декабря 2024, вторник, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буданов раскрыл подробности уничтожения российского Ми-8 морским дроном

  • 31.12.2024, 16:58
  • 1,140
Буданов раскрыл подробности уничтожения российского Ми-8 морским дроном

Уникальная операция состоялась в акватории Черного моря.

Операция по уничтожению российского вертолета Ми-8 с помощью морского дрона является исторической.

Об этом рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, дроны Magura V5 и ранее несколько раз атаковали вражеские воздушные силы. Однако тогда российская техника все же «дотягивала» до береговой линии, хоть и была подбита.

«Сегодня впервые вертолет был сбит, он упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован. Второй, кстати, так же был подбит. Он смог дотянуть до аэродрома, сесть на вынужденную посадку», - рассказал Буданов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский