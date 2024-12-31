Буданов раскрыл подробности уничтожения российского Ми-8 морским дроном 31.12.2024, 16:58

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Уникальная операция состоялась в акватории Черного моря.

Операция по уничтожению российского вертолета Ми-8 с помощью морского дрона является исторической.

Об этом рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, дроны Magura V5 и ранее несколько раз атаковали вражеские воздушные силы. Однако тогда российская техника все же «дотягивала» до береговой линии, хоть и была подбита.

«Сегодня впервые вертолет был сбит, он упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован. Второй, кстати, так же был подбит. Он смог дотянуть до аэродрома, сесть на вынужденную посадку», - рассказал Буданов.

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