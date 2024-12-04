Эксперты назвали самые бесполезные опции современных авто
- 4.12.2024, 4:04
На первом месте в списке оказалась декоративная подсветка.
Современные автомобили полны разнообразных функций и опций, но не все из них оказываются необходимыми. Алексей Балашов, директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz», поделился мнением о самых бесполезных из них.
На первом месте в списке оказалась декоративная подсветка. Хотя она и выглядит эффектно, практической пользы от нее немного.
«Декоративные подсветки и проекции логотипа на землю визуально интересны, но не добавляют ни безопасности, ни комфорта. Зато они увеличивают стоимость автомобиля и потребляют дополнительную энергию аккумулятора», – отметил Балашов.
Следующей в очереди на критику стала система автоматического парковщика. Эта технология, безусловно, впечатляет, но пока работает не идеально.
«Она требует много времени для маневров и может стать настоящей головной болью в условиях плотного трафика. Большинство водителей предпочитают парковаться самостоятельно», – добавил эксперт.
Не обошел стороной Балашов и систему управления жестами. Безусловно, она позволяет менять громкость музыки без прикосновений к экрану. Хотя на практике такие системы часто реагируют неточно. В результате водители предпочитают использовать привычные кнопки и поворотники.
И, наконец, встроенная ароматизация салона. Это еще одна опция, которую многие считают излишней.
«Ароматы могут быть навязчивыми или даже неприятными. Большинство водителей предпочитают использовать освежители воздуха по своему выбору, которые стоят дешевле и проще в использовании», – заключил Балашов.
Таким образом, несмотря на все инновации, некоторые функции современных автомобилей остаются не более чем данью моде. Они не оправдывают ожиданий водителей.