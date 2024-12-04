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Военные КНДР грозят голодным бунтом в Курской области

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  • 4.12.2024, 10:52
  • 3,022
Военные КНДР грозят голодным бунтом в Курской области

Россия срочно отправила генерала разбираться на месте.

Россия отправила на фронт в Курскую область генерала. Поводом стало то, что военные КНДР жалуются, что не доедают.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, среди военнослужащих армии КНДР, размещенных в Курской области, возросло недовольство из-за недостаточного объема пайков.

«Решать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в курские поля генерал-майора Мевлютова - заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа», - рассказали в ГУР.

Как говорят разведчики, на месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

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