Военные КНДР грозят голодным бунтом в Курской области 4 4.12.2024, 10:52

3,022

Россия срочно отправила генерала разбираться на месте.

Россия отправила на фронт в Курскую область генерала. Поводом стало то, что военные КНДР жалуются, что не доедают.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, среди военнослужащих армии КНДР, размещенных в Курской области, возросло недовольство из-за недостаточного объема пайков.

«Решать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в курские поля генерал-майора Мевлютова - заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа», - рассказали в ГУР.

Как говорят разведчики, на месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com