Военные КНДР грозят голодным бунтом в Курской области

Военные КНДР грозят голодным бунтом в Курской области4
- 4.12.2024, 10:52
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Россия срочно отправила генерала разбираться на месте.
Россия отправила на фронт в Курскую область генерала. Поводом стало то, что военные КНДР жалуются, что не доедают.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, среди военнослужащих армии КНДР, размещенных в Курской области, возросло недовольство из-за недостаточного объема пайков.
«Решать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в курские поля генерал-майора Мевлютова - заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа», - рассказали в ГУР.
Как говорят разведчики, на месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.