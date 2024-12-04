В Таиланде обрушилась статуя Будды 6 4.12.2024, 19:08

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Погиб монах.

При установке статуи Будды в Таиланде монумент обрушился и придавил одного монаха, еще пятеро получили травмы, пишет The Thaiger.

По информации издания, инцидент произошел 29 ноября в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен. Статуя упала при установке, когда монахи постепенно снимали формы после заливки бетоном.

Высота всего монумента, включая основание из цветка лотоса, составляла 12 м. Фигура самого Будды была высотой 9 м.

Один из пострадавших предположил, что причиной происшествия мог стать сильный ветер в тот день. Настоятель монастыря со своей стороны объяснил, что монах, наблюдавший за строительством, был из другого храма. Монах решил снять формы со статуи всего через день после заливки бетона, заверив настоятеля, что это допустимо. Кроме того, формы были срочно нужны другому храму, что тоже повлияло на решение.

Местные жители приписали инцидент злым духам: по их словам, на месте статуи раньше стоял старинный дом, поэтому духи, связанные с этой землей, могли быть недовольны изменениями.

Юрист и президент фонда Dhamma Lawyer Army Foundation Аначай Чайядате объяснил происшествие отсутствием у монахов опыта в строительстве. Он рассказал, что многие храмы не получают соответствующих разрешений или не нанимают квалифицированных специалистов.

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