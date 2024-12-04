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В парламент Южной Кореи внесли законопроект об импичменте президента

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  • 4.12.2024, 21:09
В парламент Южной Кореи внесли законопроект об импичменте президента

Его могут принять в ближайшие дни.

Оппозиционные партии Южной Кореи подали в парламент законопроект об импичменте президента Юн Сок Еля. Его могут принять в ближайшие дни.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, шесть южнокорейских оппозиционных партий подали в парламент законопроект об импичменте президента, который уже столкнулся с обвинениями в жестком руководстве со стороны своих оппонентов и внутри собственной партии.

Голосование назначено на 6-7 ноября. В случае, если инициатива оппозиции получит необходимое количество голосов, вопросы передадут на рассмотрение Конституционному суду.

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