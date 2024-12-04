Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном
- 4.12.2024, 21:38
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Глава Чечни заявил о раненых.
Глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку на полк спецназа, который охраняет его. Она произошла 4 декабря.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Кадыров заявил, что беспилотник атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. По его словам, в атаке пострадали люди, но не называет их количество.
Глава Чечни обвинил в атаке Украину.
Напомним, сегодня утром сообщалось о том, что в Грозном прогремел взрыв. Тогда же в местном аэропорту был введен план «Ковер», в результате чего был задержан один рейс на Москву».