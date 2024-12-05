Ученые рассказали, как людям после 40 продлить продолжительность жизни на 11 лет 5.12.2024, 2:36

Ключевой фактор – физическая активность.

В ходе нового исследования американские ученые выяснили, что люди старше 40 лет могут продлить свою жизнь более чем на пять лет при условии активного образа жизни. Для этого нужно ходить пешком 49 минут в день, говорится в публикации The Washington Post.

Чтобы рассчитать продолжительность жизни, связанную с уровнем физактивности, исследователи, в частности, проанализировали ряд показателей:

данные смертностей за 2017 год от Национального центра статистики здравоохранения;

построили график ожидаемой продолжительности жизни, привязанной к уровню активности;

создали графики физактивности населения.

Все активности корректировались эквивалентом часов ходьбы. Таким образом создали метрику и определили, какое количество жизни можно получить за средний дополнительный час ходьбы со скоростью 5 км/ч.

Группы поделили следующим образом:

наиболее активная – 160 мин в день ходьбы;

менее активная – 49 минут.

В итоге исследование показало, что американцы от 40 и старше даже при минимальной активности (49 минут ходьбы) имели ожидаемую продолжительность жизни 73 года, что на шесть лет больше, чем в 2017 году. А переход к большей активности может увеличить жизнь на 11 лет.

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