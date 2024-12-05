ВСУ провели удачный контрштурм под Торецком 5.12.2024, 10:58

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Опубликовано видео и карта.

Бойцы ВСУ сдерживают наступление РФ на Торецком направлении. В поселке Нелиповка украинские военные успешно провели контрштурм, сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире «Киев24».

По словам спикера ОТГ «Луганск», сельская местность позволила украинским бойцам удачно контратаковать техникой.

«Этот контрштурм состоялся в поселке Нелиповка на Торецком направлении. Этот поселок, в отличие от города Торецка, дает больше возможностей использовать именно технику. Поэтому ребята провели такой удачный штурм», — объяснила Анастасия Бобовникова.

Украинские военные длительное время сдерживают наступление российской группировки, значительно превосходящей по численности, отметила спикер.

«Они на самом деле большие молодцы, потому что им противостоит огромная группировка войск РФ, и они держатся очень классно и не дают врагу прорываться уже очень-очень долгое время. Сдерживают врага и даже могут контратаковать, проводить собственные штурмовые действия», — сказала Анастасия.

Также она добавила, что это не первый случай успешной контратаки бойцов ВСУ на этом участке фронта.

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