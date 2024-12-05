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У самолета «Белавиа» в небе начались проблемы с двигателем

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  • 5.12.2024, 15:04
  • 3,154
У самолета «Белавиа» в небе начались проблемы с двигателем
иллюстративное фото charter97.org

Он вернулся в Минск.

Самолет «Белавиа», который летел в Домодедово (Москва, Россия), вынужденно вернулся в аэропорт Минска из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщил телеграм-канал об авиапроисшествиях AVIAINCIDENT. Сообщение подтверждается данными сервиса Flightradar.

Инцидент произошел вечером 4 декабря. Судя по расписанию на сайте минского аэропорта, борт должен был вылететь в 20.20, однако время перенесли на 21.10.

Как видно на графике Flightradar, самолет пересек российское воздушное пространство, но за Смоленском сменил курс и вернулся в Минск.

Как пишет AVIAINCIDENT, восточнее российского города Вязьмы на эшелоне 270 экипаж доложил «о проблеме с двигателем» и принял решение вернуться на аэродром вылета.

Посадка в Минске прошла в штатном режиме.

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