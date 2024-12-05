ВСУ выбили оккупантов из села Новый Комар

ВСУ выбили оккупантов из села Новый Комар1
- 5.12.2024, 15:09
Успехи в Донецкой области.
Украинские военные вернули контроль над селом Новый Комар Донецкой области. Оккупантов удалось выбить из населенного пункта.
Об этом сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире «Суспiльне».
«Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, который расположен в Волновахском районе Донецкой области и входит в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны», - рассказал он.