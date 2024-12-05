Google запускает новые модели ИИ для создания изображений и видео
- 5.12.2024, 15:26
Они могут работать самостоятельно или вместе.
Платформа Google Vertex AI получила две новые модели искусственного интеллекта — Imagen 3 и Veo. Первая генерирует изображения на основе текстового описания, а вторая — анимирует изображения с помощью текстового описания. Они могут работать самостоятельно или вместе, пишет itc.ua.
Imagen 3 превосходит предыдущие версии в таких аспектах, как детализация, освещение и уменьшение артефактов. Она станет доступной всем пользователям Vertex AI уже на следующей неделе. Ниже приведены примеры изображений, созданных с помощью этой модели, вместе с использованными запросами.
Дополнительные функции доступны для пользователей в списке разрешенных (подать заявку можно здесь). В них входят:
Inpainting: добавление элементов к имеющемуся изображению.
Outpainting: расширение изображения за пределы его начальных границ.
Замена фона: автоматическое изменение фона изображения.
Бизнес-пользователи могут использовать референсные изображения вместе с описанием. По словам Google, функция Imagen 3 Customization позволяет «интегрировать ваш бренд, стиль, логотип, предмет или особенности продукта при создании новых изображений».
Модель Veo, которая сейчас доступна в частном предварительном просмотре, позволяет анимировать статические изображения, добавляя им «режиссерские инструкции». Кроме того, Veo может создавать видео с нуля, используя только текстовый запрос.
Результаты обеих моделей, Imagen и Veo, незаметно помечаются водяным знаком DeepMind SynthID, что предотвращает выдачу ИИ-изображений за реальные. Фильтры безопасности обеспечивают, чтобы ИИ не создавал вредоносного контента. Также Google отмечает, что для обучения своего ИИ не использовались данные клиентов, а компания предоставляет защиту от претензий по авторским правам.