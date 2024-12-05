Хакеры Anonymous объявили кибервойну властям Грузии

Хакеры Anonymous объявили кибервойну властям Грузии1
- 5.12.2024, 15:28
И поддержали грузинский народ.
Хакерская группировка Anonymous пригрозила властям Грузии масштабными кибератаками в ответ на жестокие подавления протестных акций в Тбилиси.
«Anonymous объявляют кибервойну незаконному правительству Грузии. Ваш репрессивный режим, возглавляемый поддерживаемой Россией «Грузинской мечтой» и ее номинальным главой Бидзиной Иванишвили, предал волю народа. С этим будет покончено», — говорится в сообщении Anonymous в соцсети Х.
Группировка обещает удары по системам, с помощью которых «угнетают» грузинский народ.