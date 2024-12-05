В Грузии оппозиция выдвинула требования олигарху Иванишвили 2 5.12.2024, 20:47

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Бидзине Иванишвили

Новые выборы и не только.

Грузинские оппозиционные объединения выдвинули требования к основателю и почетному председателю «Грузинской мечты», олигарху Бидзине Иванишвили. Одно из них — новые выборы.

Об этом сказано в совместном заявлении оппозиции, сообщает «Эхо Кавказа».

Оппозиционные объединения подчеркивают, что в случае выполнения их требований кризис в стране будет завершен. Речь о:

немедленном освобождении всех политических заключенных, задержанных во время акций, и прекращении всех дел против них;

назначении новых парламентских выборов, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом, и обеспечении политической нейтральности правоохранительных органов.

«Победа Грузии, нашей свободы, неизбежна!» - сказано в заявлении оппозиции.

Напомним, в Грузии после парламентских выборов начались масштабные протесты. Граждане вышли на улицы из-за возможной фальсификации результатов выборов, на которых пророссийская партия «Грузинская мечта» победила с большим отрывом.

Протесты в Грузии продолжаются каждый день. При этом власти активно используют полицию для разгона таких акций. Правоохранители применяют против протестующих водометы, перцовый газ и не только.

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