закрыть
6 декабря 2024, пятница, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские партизаны провели успешную диверсию в Московской области

  • 6.12.2024, 9:34
  • 1,202
Украинские партизаны провели успешную диверсию в Московской области

Нарушена военная логистика Кремля.

Партизаны из движения «Атеш» провели очередную диверсию в Московской области.

В ночь на 6 декабря в районе населенного пункта Чехов партизан сжег релейный шкаф на ключевой железнодорожной магистрали, которая соединяет Московскую и Курскую области.

Информацией поделились партизаны из «Атеш» на своей странице в соцсети. Диверсия удалась, а логистика оккупантов нарушена.

Теперь на время Кремль не сможет доставлять по этой ветке железной дороги топливо и военную технику на Курщину.

Таким образом партизаны поздравили ВСУ с их профессиональным праздником, а всех украинцев — с Днем Святого Николая.

Тем временем неладное происходит и в Нижнем Новгороде. С самого утра жители выкладывают в Сеть фото с территории газовой станции, где замечен сильный пожар.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский
Нервный тик в Кремле
Нервный тик в Кремле Эль Мюрид