Украинские партизаны провели успешную диверсию в Московской области
- 6.12.2024, 9:34
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Нарушена военная логистика Кремля.
Партизаны из движения «Атеш» провели очередную диверсию в Московской области.
В ночь на 6 декабря в районе населенного пункта Чехов партизан сжег релейный шкаф на ключевой железнодорожной магистрали, которая соединяет Московскую и Курскую области.
Информацией поделились партизаны из «Атеш» на своей странице в соцсети. Диверсия удалась, а логистика оккупантов нарушена.
Теперь на время Кремль не сможет доставлять по этой ветке железной дороги топливо и военную технику на Курщину.
Таким образом партизаны поздравили ВСУ с их профессиональным праздником, а всех украинцев — с Днем Святого Николая.
Тем временем неладное происходит и в Нижнем Новгороде. С самого утра жители выкладывают в Сеть фото с территории газовой станции, где замечен сильный пожар.