Повстанцы в Сирии отбили у войск Асада шесть военных аэродромов 6.12.2024, 11:45

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Опубликована новая карта боевых действий.

В ходе наступления сирийских повстанцев, начавшегося в конце ноября, под их контроль перешли шесть военных аэродромов и один гражданский аэропорт:

- Международный аэропорт Алеппо (гражданский);

- военный аэропорт Тафтаназ;

- военный аэропорт Хамы;

- военный аэропорт Квайрес;

- военный аэропорт Нейраб;

- военный аэропорт Менаг;

- аэропорт Абу-эд-Духур.

Telegram-канал «Голос Турции» отмечает, что вскоре оппозиционеры могут установить контроль и над военным аэродромом «Джира».

В настоящее время повстанцы формируют наступающие колонны в районе Хамы для продвижения в направлении города Хомс.

«Колона оппозиционных сил на дороге Хама - Хомс готовится начать наступление на город Хомс. Процесс может оказаться гораздо более быстрым, чем предполагалось», - пишут обозреватели.

Вечером в четверг также поступает информация о переходе под контроль оппозиционеров Саламии - второго по величине города провинции Хама.

Тем временем в Хаме, так же, как и в Алеппо ранее, из тюрьмы выпускают противников режима сирийского диктатора Башара Асада. В свою очередь, в Алеппо бывшие солдаты режима Асада, полиции и других сил безопасности регистрируются в органах Сирийского правительства спасения, чтобы получить амнистию и быть принятыми на службу новым властям.

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