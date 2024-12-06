Повстанцы в Сирии отбили у войск Асада шесть военных аэродромов
- 6.12.2024, 11:45
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Опубликована новая карта боевых действий.
В ходе наступления сирийских повстанцев, начавшегося в конце ноября, под их контроль перешли шесть военных аэродромов и один гражданский аэропорт:
- Международный аэропорт Алеппо (гражданский);
- военный аэропорт Тафтаназ;
- военный аэропорт Хамы;
- военный аэропорт Квайрес;
- военный аэропорт Нейраб;
- военный аэропорт Менаг;
- аэропорт Абу-эд-Духур.
Telegram-канал «Голос Турции» отмечает, что вскоре оппозиционеры могут установить контроль и над военным аэродромом «Джира».
В настоящее время повстанцы формируют наступающие колонны в районе Хамы для продвижения в направлении города Хомс.
«Колона оппозиционных сил на дороге Хама - Хомс готовится начать наступление на город Хомс. Процесс может оказаться гораздо более быстрым, чем предполагалось», - пишут обозреватели.
Вечером в четверг также поступает информация о переходе под контроль оппозиционеров Саламии - второго по величине города провинции Хама.
Тем временем в Хаме, так же, как и в Алеппо ранее, из тюрьмы выпускают противников режима сирийского диктатора Башара Асада. В свою очередь, в Алеппо бывшие солдаты режима Асада, полиции и других сил безопасности регистрируются в органах Сирийского правительства спасения, чтобы получить амнистию и быть принятыми на службу новым властям.