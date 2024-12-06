Яркий огненный шар взорвался над Японией 6.12.2024, 12:32

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Необычное явление зафиксировали множество камер.

Очень яркий огненный шар засекли в небе над Хоккайдо, Япония. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, шар в небе наблюдали около часу ночи 5 декабря по местному времени. Увидеть его можно было во многих регионах острова.

Огненный шар имел оранжево-красный цвет. Его полет запечатлели много камер в разных городах.

«Похоже, это был огненный шар, который взорвался дважды перед падением», - рассказал Кацухито Накадзима из астрономической обсерватории Гинга-но Мори.

По его словам, огненные шары не являются редкостью для Хоккайдо, но увидеть столь яркий объект удается редко.

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