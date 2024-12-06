Яркий огненный шар взорвался над Японией
- 6.12.2024, 12:32
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Необычное явление зафиксировали множество камер.
Очень яркий огненный шар засекли в небе над Хоккайдо, Япония. Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, шар в небе наблюдали около часу ночи 5 декабря по местному времени. Увидеть его можно было во многих регионах острова.
Огненный шар имел оранжево-красный цвет. Его полет запечатлели много камер в разных городах.
«Похоже, это был огненный шар, который взорвался дважды перед падением», - рассказал Кацухито Накадзима из астрономической обсерватории Гинга-но Мори.
По его словам, огненные шары не являются редкостью для Хоккайдо, но увидеть столь яркий объект удается редко.
【道内各地で「火球」とみられる現象】— NHK北海道 (@nhk_hokkaido) December 5, 2024
5日午前1時すぎ 夜空が明るく輝きました
道東を中心に道内各地で「火球」とみられる現象が観測されましたhttps://t.co/caNpTgcZpS#ほっとニュース北海道 でお伝えします#NHK帯広
各地の映像をまとめました👇 pic.twitter.com/b7hJELYH7R