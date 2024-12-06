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Японские эксперты определили лучшие авто 2024-го года

  • 6.12.2024, 19:00
Японские эксперты определили лучшие авто 2024-го года

Победителей выбрали из 31 авто-претендентов.

Объявлены лауреаты премии Car of the Year Japan («Японский автомобиль года»). Победителей выбрали из 31 авто-претендентов. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Лучшее авто года в Японии — минивэн Honda Freed. Жюри отметило просторный салон и хорошую управляемость авто. Семейная модель набрала 220 баллов в голосовании и опередила кроссовер Mazda CX-80 (196 баллов) и новый Mini Cooper (172).

Лучшие авто года в Японии:

Honda Freed — 220 баллов.

Mazda CX-80 — 196 баллов.

Mini Cooper — 172 балла.

Suzuki Fronx — 110 баллов.

Lexus LBX — 70 баллов.

Hyundai Ioniq 5 N — 52 балла.

Toyota Land Cruiser Prado 250 — 44 балла.

BYD Seal — 32 балла.

Volvo EX30 — 30 баллов.

Mitsubishi L200 — 18 баллов.

Кроме того, объявили победителей в нескольких номинациях. Лучшим импортным авто стал Mini Cooper, самой технологичной моделью назвали водородную Honda CR-V e:FCEV, а награду за дизайн получил пикап Mitsubishi L200.

Премия Car of the Year Japan существует с 1980 года: лучшие авто года определяет голосованием жюри из японских автожурналистов. В прошлом году победителем стал гибрид Toyota Prius.

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