Румыния остановила зарубежное голосование на выборах президента
- 7.12.2024, 6:00
Результаты первого тура аннулированы.
Центральная избирательная комиссия Румынии распорядилась остановить голосование во втором туре выборов президента, которое 6 декабря стартовало за рубежом, после аннулирования первого тура Конституционным судом.
Об этом говорится в пресс-релизе румынского ЦИК, сообщает «Европейская правда».
Центризбирком Румынии на заседании 6 декабря принял решение о «немедленном прекращении» голосования и подготовки к голосованию на зарубежных избирательных участках, которое стартовало утром.
«В то же время немедленно прекращаются операции по подготовке к голосованию на избирательных участках в стране и немедленно прекращается работа компьютерных программ, используемых для выборов президента Румынии 2024 года», – добавили в ведомстве.
Все избирательные бюллетени, в том числе и использованные, теперь будут опечатаны и аннулированы, добавили в ЦИК Румынии.
Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.