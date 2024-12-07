Румыния остановила зарубежное голосование на выборах президента 7.12.2024, 6:00

Результаты первого тура аннулированы.

Центральная избирательная комиссия Румынии распорядилась остановить голосование во втором туре выборов президента, которое 6 декабря стартовало за рубежом, после аннулирования первого тура Конституционным судом.

Об этом говорится в пресс-релизе румынского ЦИК, сообщает «Европейская правда».

Центризбирком Румынии на заседании 6 декабря принял решение о «немедленном прекращении» голосования и подготовки к голосованию на зарубежных избирательных участках, которое стартовало утром.

«В то же время немедленно прекращаются операции по подготовке к голосованию на избирательных участках в стране и немедленно прекращается работа компьютерных программ, используемых для выборов президента Румынии 2024 года», – добавили в ведомстве.

Все избирательные бюллетени, в том числе и использованные, теперь будут опечатаны и аннулированы, добавили в ЦИК Румынии.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

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