СМИ: События в Сирии могут вынудить ХАМАС проявить гибкость на переговорах 7.12.2024, 9:38

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Террористы готовы уступить Израилю по двум ключевым пунктам.

ХАМАС пока не дал однозначного ответа на предложенный ему Израилем вариант сделки по заложникам. Но от посредников поступили обнадеживающие сообщения, что ХАМАС готов уступить по двум ключевым пунктам 8 и 14 проекта соглашения.

Об этом рассказал в ночь на субботу, 7 декабря, сайт 12-го телеканала. Как сообщили источники, причастные к переговорам, ХАМАС проявил признаки уступчивости по пункту 8 проекта соглашения, в котором говорится, что Израиль обязан заявить о полном прекращении войны, и по пункту 14, где сказано, что, пока идут переговоры, война не возобновится, пишут «Детали».

12-й телеканал видит следующие причины наметившейся уступчивости ХАМАСа.

Разочарование и утрата доверия к своему главному спонсору и покровителю — Ирану, который сейчас пассивно наблюдает за крахом проиранского режима в Сирии, не делая попытки вмешаться и помочь.

Близящееся вступление Дональда Трампа в должность президента США и сделанные им назначения на ключевые посты сторонников жесткой линии. Непримиримая риторика Трампа по поводу заложников, его заявление, что, «если не освободят заложников, на Ближнем Востоке будет ад», тоже могли сыграть свою роль. Равно как и стремление уходящего президента Джо Байдена «очистить стол» перед приходом новой администрации и запустить процесс освобождения заложников до своего ухода.

Влиятельные религиозные элементы в секторе Газа, которые в последнее время открыто начали выступать против ХАМАС и подстрекать жителей сектора против боевиков.

Резко возросшая активность ЦАХАЛа в северной части сектора Газа. Хотя представители системы безопасности и не устают повторять, что само по себе военное давление не приведет к сделке, в сочетании с другими факторами оно может сыграть свою роль. Только на этой неделе в секторе ликвидированы 30 боевиков-террористов, принимавших участие в резне 7 октября, в том числе высокопоставленные полевые командиры в «генеральских» чинах. В выявлении кандидатов на ликвидацию активное участие принимает ШАБАК, который в последнее время действует на территории сектора теми же методами, что и в Иудее и Самарии.

Все это порождает в Израиле осторожный оптимизм по поводу сделки. «Сдвиги есть, но важно помнить, что путь еще долгий, — заявил источник, знакомый с деталями переговорного процесса. — Условия созревают. Но в марте мы тоже думали, что близки к сделке — а в итоге все сорвалось. Несомненно одно, — что ХАМАС находится в затруднительном положении и сам заинтересован в том, чтобы заключить сделку».

Напомним, Израиль направил ХАМАСу через Египет обновленный план соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщили высокопоставленные израильские чиновники. Основные положения обновленного плана были переданы представителям египетской разведки, и они представили его представителям ХАМАСа на переговорах, состоявшихся в Каире 2 и 3 декабря.

Обновленный план включает готовность Израиля к прекращению огня на срок от 42 до 60 дней, освобождение всех оставшихся в живых женщин, удерживаемых ХАМАСом, всех живых мужчин старше 50 лет, а также больных похищенных, находящихся в тяжелом состоянии. В прошлом Израиль требовал освободить 33 живых похищенных, включенных в эти категории, но сегодня Израиль согласен на меньшее количество. Одна из причин этого — оценка, согласно которой некоторых похищенных из этих категорий уже нет в живых.

В обмен на освобождение заложников Израиль готов освободить сотни палестинских заключенных, некоторые из которых отбывают пожизненное заключение.

«Мы ждем от Египта ответа ХАМАСа. Через несколько дней мы поймем, готов ли ХАМАС вести переговоры в тех рамках, которые мы представили, или нет», — заявил высокопоставленный израильский чиновник. Если ХАМАС даст положительный ответ, израильская делегация отправится в Каир, чтобы обсудить детали: количество дней прекращения огня, количество похищенных, которые будут освобождены, и количество палестинских заключенных, которые будут выпущены из тюрем за каждого похищенного.

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