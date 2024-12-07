В Германии выставили на аукцион пустой белый холст
- 7.12.2024, 11:39
За работу художника Роберта Римана рассчитывают выручить 1,4 миллиона евро.
В Германии выставили на аукцион картину знаменитого американского художника-минималиста, которая выглядит как пустой белый холст. Об этом пишет New York Post.
С молотка уйдет работа Роберта Римана под названием General 52″ × 52″. Американец прославился своими картинами, которые он пишет исключительно белыми красками. Так что экспериментировать художнику остается лишь с масштабами полотна и текстурой красок.
General 52″ × 52″ была написана в 1970 году и выглядит как белый холст в более темной раме. Работа создавалась при помощи эмали и эмалевых красок, предназначенных для металла. Нанесенные на хлопковый холст материалы с годами стали настолько хрупкими, что картину нельзя экспонировать. Аукционисты рассчитывают выручить за нее как минимум 1,4 миллиона евро.
Издание отмечает, что Риман никогда не был профессиональным художником, а его творения всегда вызывали споры в среде специалистов, однако некоторые из них были куплены коллекционерами за миллионы.